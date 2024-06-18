2024-06-18 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير الحج والعمرة في إقليم كردستان، نياز راغب نقشبندي، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، عن عدد المتوفين من الحجاج من سكان الإقليم.

وقال نقشبندي من مكة المكرمة لـ"بغداد اليوم"، ان "آخر إحصائية بعدد المتوفين التي وثقناها اليوم هي 15 شخصاً وأغلبهم توفوا أثناء أداء مناسك شعيرة الصعود على جبل عرفة".

وأضاف "بخصوص عدد المفقودين فأن آخر إحصائية تفيد بأكثر من 20 شخصاً، وهؤلاء دخلوا للملكة العربية السعودية بفيزا سياحية، ويتم التنسيق مع القنصلية العراقية في مدينة جدة، وهي من تتواصل مع السلطات السعودية لإطلاق سراح من هو معتقل، ومعرفة مصير الآخرين لضمان عودتهم سالمين إلى الإقليم".

وبين، أن "مديرية الحج والعمرة في الإقليم وهيئة الحج العراقية تنسقان بشكل مستمر، ولا يوجد أي تقصير في تقديم الخدمات للحجاج".

وكانت سلطات إقليم كردستان قد سجلت في وقت سابق وفاة 13 حاجاً من الإقليم توفوا بسبب ضربة شمس وحرارة الطقس في الديار المقدسة.

ووثقت تقارير دولية عن وفاة ما لا يقل عن 160 حاجاً من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون خلال موسم الحج الحالي بسبب حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة في السعودية الى نحو 49 مْ.

وتطرح تساؤلات عن سبب تركز عدد الوفيات في صفوف الحجاج العراقيين، بسكان مناطق اقليم كردستان والمحافظات الشمالية، وسط ترجيحات بأن السبب هو فارق الاعتياد على الطقس.