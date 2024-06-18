الأنواء الجوية: انحسار موجة الحر نهاية الأسبوع الحالي

2024-06-18 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد – اوع – محمد الطالبيتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، انحسار موجه الحر نهاية الاسبوع الحالي في البلاد، فيما أكدت عدم تسجيل اي حالات لعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" ارتفاع درجات الحرار يعود الى تأثر البلاد بمنخفض جوي حراري موسمي، قادم من جنوب شرق اسيا، ادرى الى ارتفاع درجات الحرارة من 45 الى 51 درجة مئوية".وأضاف، أن" المنخفض الحراري سينحسر ويقل تأثيره نهاية الأسبوع الجاري"، مبينا أن" درجات الحرار خلال اليومين المقبلين ستسجل 50 درجة مئوية في بغداد الى نهاية الاسبوع، ونتوقع انحسار المنخفض مع نهاية الأسبوع الجاري".وأشار الى، أن" ارتفاع درجات الحرارة والانخفاض مشابه الى المد والجزر الجوي على اعتبار ان العراق في الأشهر الثلاثة ضمن المنخفضات الموسمية".وبين، أن" التوقعات الجوية لاتشير لسقوط للأمطار او لعواصف ترابية او غبارية خلال الأيام المقبلة".