أحدها لعدم دخول البكلوريا.. حالتا انتحار في بغداد خلال ساعات

2024-06-18 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، بتسجيل حالتي انتحار في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "طالباً في السادس الاعدادي، انتحر لعدم شموله بالامتحانات الوزارية، بشنق نفسه بواسطة قطعة قماش ربطها في المروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة الشعب ببغداد".

وفي حادث آخر "أقدمت فتاة تولد 2004، على الانتحار بشنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف منزلها ضمن حي السفير في منطقة العبيدي" وفقا للمصدر.

وأشار الى، ان "الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية حسب ادعاء ذويها".