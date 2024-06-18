التجارة تحدد موعد إغلاق مخازن استلام محصول الحنطة

2024-06-18 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازحددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، موعد إغلاق مخازن استلام محصول الحنطة، فيما أكد أن محصول الحنطة ازداد بنسبة تجاوزت الـ 21% مقارنة بالعام الماضي.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مخازن استلام محصول الحنطة سيتم إغلاقها في الـ16 من تموز المقبل، أما في حال توفر كميات أكبر من الحنطة مع وجود قدرة على الاستيعاب في المخازن فأنه سيتم تمديد فترة الاستلام".وأضاف نوري، أن "جميع المحافظات الجنوبية استلمت كميات كبيرة من المحاصيل"، مشيرا الى أن "هناك زيادة كبيرة في محصول الحنطة بالمحافظات الجنوبية مقارنة بالعام الماضي بنسبة تجاوزت الـ 21% عن العام الماضي، ومن الممكن ان تصل الى 30 %".