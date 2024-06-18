أربعة قتلى و120 مصابا في زلزال بشمال شرق إيران

2024-06-18 19:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

أدى زلزال ناهز شدته 5 درجات الثلاثاء، إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 120 آخرين في شمال شرق إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل التلفزيون الرسمي عن الحاكم المحلي حجة الله شريعتمداري، أنّ الزلزال هزّ مدينة كاشمر التابعة لمحافظة خراسان شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين، مضيفا أن الزلزال ألحق بشكل رئيسي أضرارا بمبانٍ قديمة في مناطق حضرية وريفية. من جانبه، قدر معهد رصد الزلازل الأميركي أن قوة الزلزال بلغت 4,9 درجات، موضحا أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات. وفي مطلع عام 2023، أدى زلزال بقوة 5,9 درجات إلى مقتل ثلاثة