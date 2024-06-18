أميركا وإسرائيل تقيمان معلومات استخباراتية بشأن النووي الإيراني

2024-06-18 19:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

تدرس وكالتا الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية معلومات جديدة حول نماذج حاسوبية أجراها علماء إيرانيون يمكن استخدامها في أبحاث وتطوير الأسلحة النووية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. وقالت المصادر إن "الغرض من النماذج غير واضح"، لكنّ مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قالوا: إن المعلومات الاستخباراتية: "إشارة مقلقة، وتثير شكوكاً" بشأن طموحات إيران النووية. وقال مسؤولون آخرون من الجانبين، إنها "حدث عابر لا يمثل تغييراً في سياسة واستراتيجية إيران تجاه التسلح". وهددت إيران في الشهرين الماضيين، بتغيير مسار عقيدتها النووية، إذا ما تعرضت لهجوم إسرائيلي. ومن المقرر أن تعقد مجموعة التشاور الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي اجتماعاً في البيت الأبيض، الخميس المقبل، لمناقشة حالة