2024-06-18 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

سيغيب قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي عن مواجهة هولندا في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 ويأتي غياب مبابي بعد إصابته بكسر في أنفه في المباراة الافتتاحية للـ”ديوك” ضدّ النمسا (1-0) الإثنين في دوسلدورف، ضمن المجموعة الرابعة. وتعرّض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 86 عندما ارتقى إلى كرة عرضية […]

ظهرت المقالة بعد إصابته بالأنف.. مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا أمام هولندا في أمم أوروبا أولاً على ايشان.