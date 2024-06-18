2024-06-18 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، عن نية استجواب وزير الكهرباء، زياد فاضل، بسبب “الفشل الكبير” للوزارة في حل أزمة الكهرباء. وقال الكلابي في تدوينة عبر منصة (إكس)، وتابعتها “إيشان”، ان “وزير الكهرباء (المهني والمختص)، لم يستطع ان ينجز تعهداته امام اللجنة المالية ومجلس النواب عام 2023 عندما طلب تخصيصا كبيرا للوزارة ووعد ان ينهي […]

ظهرت المقالة الكلابي: وزير الكهرباء لم يف بوعده لحل أزمة الصيف.. سيكون أول الوزراء المستجوبين أولاً على ايشان.