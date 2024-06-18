2024-06-18 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

حددت وزارة النقل، يوم الجمعة المقبل، موعداً لبدء التفويج العكسي، بعد انتهاء مناسك الحج. وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، عباس البيضاني، إن “الوزارة استنفرت كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين في جميع المطارات العراقية”. وأضاف، أن “الوزارة أكملت الاستعدادات للتفويج العكسي للحجاج من 21 يونيو حتى 3 يوليو، مع إمكانية تقليص […]

ظهرت المقالة العراق يحدد يوم الجمعة المقبل موعداً لبدء التفويج العكسي أولاً على ايشان.