شنيشل يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة بأولمبياد باريس

2024-06-18 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - احسان المرسوميحدد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن "القائمة النهائية للاعبي المنتخب الاولمبي سيتم الإعلان عنها مطلع تموز المقبل"، مشيرا إلى أن "الدعوة وجّهت إلى 15 لاعبا محترفا ووصلتنا موافقات اللاعبين يوسف الامين وحسين علي وبانتظار موافقات بقية اللاعبين".وأضاف، أن "المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا في مدينة بوردو الفرنسية بعد انتهاء منافسات دوري النجوم في العاشر من الشهر المقبل ويستمر أسبوعاً واحداً وسنكتفي خلاله خوض لقاء وديا أمام الأولمبي المصري بسبب ضيق الوقت".وتابع شنيشل، أن"بقية منتخبات المجموعة قد سبقتنا في التحضير للمنافسات".