رئيس الوزراء يتابع سير تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك

2024-06-18 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعزار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مقرّ غرفة العمليات في أمانة بغداد لمتابعة سير تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقرّ غرفة العمليات في أمانة بغداد وتابع سير تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك".