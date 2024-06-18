2024-06-18 20:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت الأمانة العامة لمسجد الكوفة في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، من قصيدة ألقاها رادود خلال مجلس عزاء قبل أيام في مسجد الكوفة مدح بها طائفة البهرة المثيرة للجدل.

وقالت أمانة مسجد الكوفة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نبين لجميع المؤمنين ان أمانة مسجد الكوفة المعظم تعرب عن أسفها الشديد عن الخطأ الذي حصل في مجلس العزاء السنوي الذي تقيمه الامانة بذكرى استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام".

وأشار البيان الى، ان "الرادود ذكر في جزء من قصيدته (روحانيين افريقيين الله يادين البهرة) إذ ارتكب خطأ عقائديا كبيرا وما نريد توضيحه ان الرادود لم يقدم هذه القصيدة ضمن برنامجه في العزاء بل قدم قصيدتين فقط وكانتا في رثاء سيدنا مسلم بن عقيل عليه السلام ولم تكن هذه القصيدة ضمن القصائد المقدمة للقراءة ولا علم للمسؤولين على إقامة العزاء بها أصلا وتم حذفها من الموقع الرسمي بعد الإطلاع عليها مباشرة".

وأكد أمانة مجلس الكوفة انها "سوف تقوم باجراءات أكثر حزما لتجنب حدوث مثل هذه الأخطاء".

والبهرة طائفة شيعية، تركوا السياسة، وعملوا بالتجارة، فوصلوا إلى الهند، وعرفوا بـ (البهرة) وهو لفظ هندي قديم، بمعنى (التاجر)، وتثار حولها اقاويل بانهم لا يتعرفون بكل أئمة الإثني عشرية باستثناء من قُتل منهم بالسيف او مات شهيداً.

البهرة طائفة شيعية إسماعيلية مستعلية، يعترفون بالإمام "المستعلي"، ومن بعده "الآمر"، ثم ابنه "الطيب"، وهم يقفون بالائمة المعصومين عند الامام جعفر الصادق فقط.

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