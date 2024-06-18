العراق ثامن أكبر مستوردي المحاصيل الزراعية المصرية

2024-06-18 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت إحصائية مصرية للصادرات الزراعية، يوم الثلاثاء، أن العراق كان ثامن أكبر المستوردين للمحاصيل المصرية خلال الأشهر الستة الماضية.

ووفقاً للإحصائية فإن 15 دولة عربية وأوروبية وأمريكا كانت في مقدمة الدولة المستوردة للفواكه والخضروات المصرية خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر 2023 ولغاية شباط/ فبراير 2024، بحسب موقع "اليوم السابع" الإخباري.

وتصدرت المملكة العربية السعودية الدولة المستوردة للمحاصيل المصرية بكمية 365 ألف طن بقيمة 214 مليون دولار، تلتها روسيا بـ291 ألف طن بقيمة 191 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ111 ألف طن بقيمة 125 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة رابعاً بـ345 ألف طن بقيمة 119 مليون دولار، وهولندا 182 ألف طن بقيمة 103 ملايين دولار، وتركيا 76 ألف طن بقيمة 99 مليون دولار، والمغرب 56 ألف طن بقيمة 80 مليون دولار.

وفي المرتبة الثامنة جاء العراق بكمية 91 ألف طن بقيمة 79 مليون دولار، وليبيا بـ76 ألف طن بقيمة 68 مليون دولار، وألمانيا 40 ألف طن بقيمة 57 مليون دولار، وسوريا 68 ألف طن بقيمة 56 مليون دولار، وإيطاليا 66 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار.

وفي المرتبة 13 جاءت الجزائر بكمية 29 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار، وإسبانيا بـ82 ألف طن بقيمة 40 مليون دولار، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة 15 بكمية محاصيل بلغت 11 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار.