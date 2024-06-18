شنيشل يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب المشاركة بأولمبياد باريس

2024-06-18 20:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

حدد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، الثلاثاء، موعد إعلان قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس. واوضح شنيشل في تصريح صحفي، أن مطلع تموز المقبل سوف يتم اعلان القائمة النهائية للاعبي المنتخب الاولمبي، مشيرا إلى أن "الدعوة وجّهت إلى 15 لاعبا محترفا وأن موافقات اللاعبين يوسف الامين وحسين علي وصلت إليهم وينتظر موافقات بقية اللاعبين. وأضاف أن المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا في مدينة بوردو الفرنسية بعد انتهاء منافسات دوري النجوم في العاشر من الشهر المقبل، وان المعسكر التدريبي يستمر أسبوعاً واحداً، سيكتفي المنتخب خلاله خوض لقاء ودي أمام الأولمبي المصري فقط، بسبب ضيق الوقت.