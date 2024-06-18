وهو في السجن.. اغنى ملياردير عملات مشفرة يضاعف ثروته خلال 6 اشهر

2024-06-18 20:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

تمكن "تشانغ بينغ تشاو" اغنى ملياردير في مجالات العملات المشفرة من مضاعفة ثروته الى 61 مليار دولار، منذ ان ادين وسجن في الولايات المتحدة قبل نحو سنة اشهر، بتهم تتعلق بغسيل أموال وانتهاك للعقوبات الأميركية الدولية. وبحسب موقع مجلة فوربس الأميركية، فقد زادت ثروة اغني ملياردير في مجال العملات الرقمية منذ تشرين الثاني 2023 من 33 مليار دولار لنحو 61 مليار دولار مما يجعله في المركز الـ 24 بقائمة اثرى اثرياء العالم، فيما يأتي بريان ارمسترونغ مؤسس شركة كوين بيز في المركز الثاني بثروة تقدر بـ 11 مليار دولار. وجاءت الزيادة في ثروة تشانغ بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90%