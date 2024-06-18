2024-06-18 20:42:06 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الأربعاء، مجموعة من الفنانين التشكيليين والنحاتين العراقيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني أكد أنّ الفنّ ازدهر تاريخياً في العراق منذ الحضارات القديمة، ولم ينقطع الاتصال الحضاري للفن التشكيلي في العصور اللاحقة، وهو ما تجسد في الرسومات […]

ظهرت المقالة السوداني للفنانين والتشكيليين: العراق يسير بالطريق الصحيح أولاً على ايشان.