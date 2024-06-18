فوز وتعادل في دوري النجوم العراق

2024-06-18 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق فريق القاسم بكرة القدم فوزا مهما على نظيره امانة بغداد 2 -0، فيما تعادل الكرخ مع الكهرباء 3-3 ،اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 33 من دوري نجوم العراق.وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية ( واع ):بان" فريقا الكرخ والكهرباء تعادلا مساء اليوم الثلاثاء 3 -3 في المباراة التي جرت في ملعب الساحر احمد راضي ضمن الجولة 33 من دوري نجوم العراق".واضاف ان" الشوط الاول من المباراة انتهى لصالح الكرخ 1/3 جاءت الأهداف بإمضاء جعفر عبيس وليندرسون لوكاس وديديه تالا للكرخ،فيما سجل الكهرباء محمود خليل ، وفي الشوط الثاني نجح الكهرباء في قلب نتيجة تأخره إلى تعادل ثمين جاءت أهدافه بأقدام المحترفين داوودا وشافيو ماموني".وفي إطار ذات الدور واصل فريق القاسم نتائجه الإيجابية للخروج من اسفل قاع جدول الترتيب بعد فوزه على أمانة بغداد 0/2 في المباراة التي ضيفها ملعب الكوت،انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، فيما سجل القاسم هدفين في الشوط الثاني جاءت بإمضاء كريم حودو وسيف رشيد".