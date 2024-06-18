فلسطيني وسوري في "الصابونجية".. الإطاحة بشبكة دعارة "عابرة للحدود" وسط بغداد

2024-06-18 21:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بالإطاحة بشبكة دعارة تضم عراقيين وآخرين من جنسيات عربية، اتخذت من منزل وسط العاصمة لممارسة أعمالها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود منزل في منطقة باب المعظم (الصابونجية) وسط بغداد، يتم استغلاله من قبل صاحب المنزل للدعارة".

وبين أنه "تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة باب الشيخ، وفوج الطوارئ الخامس، واستخبارات باب الشيخ، وتم القبض على صاحب المنزل وهو عراقي الجنسية، وشخص سوري، وآخر فلسطيني، بالإضافة إلى فتاتين".

وأضاف أن "المعتقلين اعترفوا ابتدائياً بممارسة الدعارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".