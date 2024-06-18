2024-06-18 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بارك الاتحاد الدولي للهوكي، يوم الثلاثاء، انضمام العراق رسمياً إلى عائلة اللعبة بعد أن شرع باختباراته لفئتي الناشئين والشباب.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للهوكي، خليل ياسين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي بعث كتاب تهنئة وتبريكات بانضمام العراق إلى العائلة الدولية للعبة، والبدء باختباراته للفئات العمرية، لغرض نشر اللعبة على مستوى العراق، وتشكيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المحافل الآسيوية خلال السنوات المقبلة".

وبين أن "اللعبة تحظى باهتمام محلي، وهناك رغبة بأن تكون هذه اللعبة من الألعاب التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة وجيزة".