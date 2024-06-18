خطة عيد الاضحى تطيح بداعشي هارب في الدورة

2024-06-18 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

قيادة عمليات بغداد تطيح بإرهابي "داعشي" هارب ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد.





ضمن الخطط الأمنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك، وبهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون، تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، من القاء القبض على متهم (داعشي) مطلوب وفق المادة ١/٤ ارهاب، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد احد الارهابيين الخطريّن ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم توجه قوة من الفوج اعلاه للمكان المحدد ورصد تحركاته وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله ضمن منطقة الدورة/المهدية الثانية جنوبي بغداد.





تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون.





إعلام عمليات بغداد

١٨ حزيران ٢٠٢٤