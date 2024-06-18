2024-06-18 21:36:06 - المصدر: منصة إيشان

فازت بعثة الحج العراقية بجائزة “لبيتم” الكبرى كأعلى بعثة حج اسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية، وللعام الثاني على التوالي. وذكرت البعثة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وخلال الحفل الختامي الذي اقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة الحج العراقية سماحة الشيخ […]

ظهرت المقالة بعثة الحج العراقية تفوز بجائزة “لبيتم” للعام الثاني توالياً أولاً على ايشان.