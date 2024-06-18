2024-06-18 21:36:06 - المصدر: منصة إيشان

داهمت شرطة الرصافة، اليوم الثلاثاء، عدداً من شقق “الدعارة” في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد. وأظهرت صور حصلت عليها منصة “إيشان”، قيام مفارز الشرطة بمداهمة شقق يمتهن أصحابها “الدعارة”. وبحسب مصدر أمني، فإن “الشرطة اعتقلت عدداً من الموجودين في داخل الشقق، بعد أن اعترفوا بممارسة الدعارة من خلال جلب فتيات عراقيات وسوريات”.

ظهرت المقالة بالصور.. الشرطة تداهم عدداً من شقق “الدعارة” في باب المعظم أولاً على ايشان.