شبكة اخبار الناصرية:وافقت وزارة النقل على تزويد محافظة ذي قار بعجلات نقل حديثة لتسهيل عملية نقل الطلاب إلى جامعاتهم.وجاءت موافقة النقل بناء على كتاب رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبدالباقي العمري، الذي طالب فيه الوزارة تزويد المحافظة بعجلات نقل لتسهيل عملية نقل الطلبة من وإلى جامعاتهم لتخفيف الزخم الحاصل...

