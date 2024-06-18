الخارجية السويدية ترد على انتهاك روسيا لمجالها الجوي

2024-06-18 21:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الروسي في ستوكهولم الثلاثاء، بعدما انتهكت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي-24 المجال الجوي السويدي الجمعة. وأكدت الوزارة في بيان أنها استدعت السفير الروسي "لإبلاغه بموقفها بشأن انتهاك روسيا للمجال الجوي السويدي، والذي وقع الجمعة في 14 حزيران/يونيو"، بعد نحو ثلاثة أشهر من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال الجيش السويدي السبت، إن طائرة روسية من طراز سو-24 انتهكت الجمعة المجال الجوي السويدي بالقرب من جزيرة غوتلاند الاستراتيجية في بحر البلطيق، ولم تبتعد إلا بعد إقلاع طائرتين مقاتلتين من السويد. وتبعد جزيرة غوتلاند أقل من 350 كيلومترًا عن جيب كالينينغراد الروسي حيث