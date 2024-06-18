يورو 2024.. تركيا تفوز على جورجيا بثلاثية

2024-06-18 22:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب تركيا الفوز على جورجيا (3-1) ،اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2024.وسجل هدف تركيا الأول ميرت مولدور في الدقيقة "25"، وعادل لجورجيا جورج ميكوتادزي "32"، وأحرز التركي أردا جولر الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 65، بينما جاء الثالث عبر كريم أكتورك أوغلو "97".وتضم المجموعة السادسة كلاً من تركيا وجورجيا، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، وجمهورية التشيك.ولعبت تركيا ضد جورجيا 5 مرات، قبل مباراة اليوم في يورو 2024، حقق فيها زملاء أردا جولر الفوز في 3 مباريات، في مقابل فوز واحد لمنتخب جورجيا، وتعادل المنتخبين في لقاء واحد.وسجل منتخب تركيا 12 هدفاً، في مقابل 5 أهداف لصالح منتخب جورجيا.