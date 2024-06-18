للعام الثاني على التوالي.. بعثة الحج العراقية تفوز بجائزة أفضل بعثة

2024-06-18 22:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، فوز بعثة الحج العراقية بالمركز الأول بجائزة "لبيتم" للعام الثاني على التوالي، كأفضل بعثة بتلبية المعايير.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "بعثة الحج العراقية فازت بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج اسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية".

واشارت الى، ان "وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وخلال الحفل الختامي الذي اقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على اعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".

وبينت، ان "حصول العراق على الجائزة جاء وفق ارقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع بعثات الحج الاسلامية لموسم الحج الحالي".



