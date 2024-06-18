2024-06-18 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشدد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أهمية المراكز البحثية في بناء الدولة والمجتمع.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نخبةً من مديري مراكز البحوث والدراسات في العراق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقدم السوداني، في مستهلّ اللقاء، التهاني بمناسبة العيد".وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية المراكز البحثية في بناء الدولة والمجتمع، ومساهمتها في نقل المعلومة والتحليل الصحيحين للمواطنين بشكل مهني وموضوعي، وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع هذه المراكز في جميع المجالات؛ من أجل تكامل العمل بينها وبين مؤسسات الدولة".وبيّن السيد رئيس مجلس الوزراء أن" هناك معلومات يتمّ تشويهها بقصد المتاجرة والضغط وإرباك المشهد العام"، مشدداً على" الدور الكبير والحساس للمراكز البحثية والباحثين في التعامل مع المعلومة، التي يجب أن تبنى وفق رأي علمي سليم، موجهاً بعقد اجتماع دوري لرؤساء وممثلي المراكز البحثية يعقد كلّ ثلاثة أشهر، لاستقبال المقترحات والأفكار وتزويدها بالمعلومات المطلوبة".وأكد أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي وما يتضمنه من أولويات لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وتركز الحكومة على القيام بإصلاحات مالية وإدارية واقتصادية ضمن أولويات برنامجها التنفيذي ومحاربة الفساد".