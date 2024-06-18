الزوراء يحقق أكبر نتيجة له والميناء والنجف يحققان الفوز

2024-06-18 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء بأكبر نتيجة له خلال الموسم الحالي، كما تمكن فريقا الميناء والنجف من اجتياز منافسيهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وحقق فريق الزوراء فوزاً كبيراً على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 5-2، في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وهي أكبر حصيلة من الأهداف يحققها "النوارس" خلال الموسم الحالي من دوري نجوم العراق.

و‏انتهى الشوط الأول التعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، سجل هدفيّ الزوراء علاء عباس في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 17 بهدف عكسي سجله مدافع كربلاء صلاح حسن في مرماه، بينما سجل هدفيّ كربلاء سجاد رعد في الدقيقة 16، ومحمد أوتارا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الزوراء هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق حسين فلاح، كما سجل لؤي العاني هدفاً رابعاً للزوراء من ركلة جزاء في الدقيقة 83، وحسم النتيجة حسن عبد الكريم بهدف خامس للزوراء في الدقيقة 87.

كما فاز فريق الميناء على ضيفه فريق الوسط بنتيجة 4-2 وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة بالتوقيت نفسه لمباراة الزوراء وكربلاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدفين دون مقابل لنفط البصرة، جاءت الأهداف عن طريق وليم جيبور في الدقيقة 22 و44.

وفي الشوط الثاني أضاف الميناء هدفين، بينما سجل نفط الوسط هدفين قلص فيه الفارق.

‏وتمكن فريق النجف من الانتصار على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 1-0 جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي بنفس توقيت المباراتين أعلاه.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه عن طريق محمد قاسم.