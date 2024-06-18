مقتل متقاعد عسكري بظروف غامضة واعتقال "داعشي" جنوبي بغداد

2024-06-18 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل متقاعد عسكري بظروف غامضة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش، جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متقاعداً عسكرياً تولد 1971 قُتل رمياً بالرصاص في ظروف غامضة داخل منزله في منطقة المعالف جنوبي بغداد".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ذكرت قيادة عمليات بغداد أنه "ضمن الخطط الأمنية الخاصة بعيد الأضحى، وبهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون، تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهم (داعشي) مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب".

وبينت أن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بتواجد أحد الإرهابيين الخطريّن ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم توجه قوة من الفوج أعلاه للمكان المحدد ورصد تحركاته وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله ضمن منطقة الدورة/ المهدية الثانية جنوبي بغداد"، مضيفة أنه "تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون".