2024-06-18 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بعثة الحجّ العراقية تحقيقها المركز الأول كأفضل بعثة حجٍّ للسنة الثانية.وقال رئيس مجلس الوزراء تدوينة على منصة "X" تابعتها وكالة الانباء العراقية(واع): "خالص التهاني والتبريكات لبعثة الحجّ العراقية التي حققت، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول كأفضل بعثة حجٍّ بين البعثات إلى الديار المقدسة".وأضاف، أنه "تعكس بهذا صورةً ناصعةً عن أداء المؤسسات العراقية، داخليًّا وخارجيًّا"، لافتا الى أن "هذا الأمر يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة في سبيل خدمة مواطنينا في كلّ مكان".يذكر أن بعثة الحج العراقية، فازت بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية.وذكرت البعثة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):أن" وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وخلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".وأشارت الى، أن" حصول العراق على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".