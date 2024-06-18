رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير قطاع الخدمات في بغداد

2024-06-18 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إشراك الفنانين والتشكيليين في اللجنة العليا للتصاميم من أجل الاستفادة من خبراتهم، فيما أشار إلى أهمية تطوير قطاع الخدمات في بغداد.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، إجرى زيارة إلى غرفة عمليات أمانة بغداد، ضمن متابعته الميدانية للخطة الخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك".وأضاف أن "السوداني قدّم التهنئة للعاملين بمناسبة العيد"، مشدداً على، "أهمية تطوير قطاع الخدمات، بما يتلاءم مع النمو السكّاني لبغداد التي تجاوزت 8 ملايين نسمة، وهو ما يشكّل ضغطاً وتحدّياً أمام الخدمات، ويحتّم توسعتها بالتوازي مع الاحتياجات".وبيّن السوداني - بحسب البيان - أنّ "الأولوية التي منحت لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية، والمشاريع الخدمية في أطراف بغداد، وهي مناطق مأهولة بالسكان، تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في سياق الخدمات يلمسها المواطن، وتنعكس على حياته اليومية".وأشار إلى، "أهمية مشاريع الترفيه والمساحات الخضراء، والمشاريع الصديقة للبيئة"، موضحاً أن "مشروع (غابة بغداد)، على مساحة 5 آلاف دونم، سيكون في المقدمة، كما أكد على ضرورة إشراك الفنانين والتشكيليين في اللجنة العليا للتصاميم، واللجنة العليا للذوق العام، من أجل الاستفادة من خبراتهم، وتقديم الدعم لعمل الأمانة، بشكل يكمل أهدافها".وجدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى، "ضرورة إتمام معاملات القطاع الخاص، التي تعني دوران عجلة التنمية، وخلق المزيد من الفرص، وإحداث قفزة اقتصادية"، موضحاً أن "التأخير في هذه المعاملات يكون مساوياً لأثر الفساد ونتائجه السلبية".