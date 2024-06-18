رئيس مجلس القضاء الأعلى يبارك فوز بعثة الحج العراقية بجائزة "لبيتم" الكبرى

2024-06-18 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، فوز بعثة الحج العراقية بجائزة "لبيتم" الكبرى.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)" إن " زيدان بارك فوز بعثة الحج العراقية بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية".وأضاف أن "رئيس المجلس بارك لهيئة الحج والعمرة ممثلة برئيسها الشيخ سامي المسعودي والكادر الوسطي من الموظفين والمساندين حصول الهيئة على المركز الاول للعام الثاني على التوالي".