2024-06-18 23:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير ايرانية عن فقدان 600 من القطع التاريخية الاثرية من كنوز ومخازن تكية "بیگلربیگي" في محافظة كرمنشاه الكوردية.

وذكرت العلاقات العامة لمديرية التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لمحافظة كرمانشاه في توضيح ان القطع المشار اليها ليست لها أي قيمة تاريخية، وهي من الأشياء المرتبطة بمجال الأنثروبولوجيا.

وأضافت في توضيحها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز،: ان هذه القطع استخدمت في الغالب لإظهار نمط حياة أهل المحافظة، والتي تم جمعها وإعدادها من قبل خبراء الإدارة العامة في الفترات الماضية من بين قرى المحافظة والمخازن المرتبطة بها لاستخدامها في المتاحف الأنثروبولوجية.

يجدر الاشارة الى ان قصر تكية "بیگلربیگي" بدأ تشييده في عام 1930 على يد عبدالله خان فراشباشي، الملقب بیگلربیگي، وهو أحد المسؤولين البارزين في كرمانشاه في عهد القاجار، وتم الانتهاء من بنائه في عام 1936.

تعد تكية بیگلربیگی من أجمل المباني في محافظة كرمانشاه وهي مزينة بالنقوش والزخارف والطوب مما خلق منظرا يلفت الانتباه.

وبعد 14 عاماً من بناء منزله السكني، أضاف عبد الله خان فرشباشي قسم الحسينية لإقامة مراسم العزاء على الأهالي، وفي عام 2004، تم افتتاح متحف يسمى الخط والكتابة في مقام بیگلربیگي، والذي يحتوي على وثائق ومسندات وعرضها للزوار، وبالإضافة إلى ذلك يقع في هذا المكان متحف زاغروس للعصر الحجري القديم، وهو متحف العصر الحجري القديم الوحيد في الشرق الأوسط.