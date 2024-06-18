علي جاسم يتفق مع نادي كومو الإيطالي

2024-06-18 23:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الصحفي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في انتقالات كرة القدم، عن اتفاق نجم المنتخب العراقي علي جاسم للإنضمام إلى نادي كومو العائد حديثاً إلى الدوري الإيطالي "سيريا أي"

وقال رومانو في تدوينة له: اتفقت إدارة نادي كومو على صفقة لضم الموهبة المولودة في عام 2004، علي جاسم، من نادي الكهرباء".

وأضاف أن الجناح العراقي وافق على الشروط المقدمة من نادي كومو، ومن المقرر أن ينضم إلى الفريق الذي يدربه سيسك فابريغاس فور الموافقة على العقود.

??? Understand Como have agreed deal to sign 2004 born talent Ali Jassim from Al-Kahrabaa.Iraq born winger has agreed on terms with Como, set to join Cesc Fabregas team as soon as contracts will be approved. pic.twitter.com/Gt9CmeoSZ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024

وكان انتقال علي جاسم إلى أندية غير عراقية يواجه عقبة وضعتها إدارة نادي إنطاليا سبور التركي الذي سبق وأن تعاقد مع جاسم في صيف العام الماضي، إلا أن اللاعب فضّل العودة واللعب في الدوري العراقي، مما دفع إنطاليا إلى وضع شرط مقابل إنهاء عقده وهو أن لا يوقع أي عقد احترافي حتى نهاية الموسم الحالي لدوري نجوم العراق.

وكان اللاعب علي جاسم قد وقع عقداً مع نادي إنطاليا سبور التركي في تموز/ يوليو 2023 للعب لثلاثة مواسم، إلا أنه وبعد أقل من أسبوع على وجوده مع النادي التركي قرر الاعتذار وفسخ عقده والعودة إلى الدوري العراقي، وبعد عودته إلى نادي الكهرباء تمت إعارته إلى نادي القوة الجوية ليلعب في صفوف فريقه بدوري نجوم العراق.