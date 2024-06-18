2024-06-18 23:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن النمو السكاني في بغداد تجاوز 8 ملايين نسمة، مما يشكل ضغطاً وتحدياً أمام الخدمات، تمهيداً لتوسعة العاصمة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أن ” السوداني أجرى مساء اليوم الثلاثاء، زيارة إلى غرفة عمليات أمانة بغداد، ضمن المتابعة الميدانية للخطة الخدمية الخاصة […]

ظهرت المقالة السوداني: النمو السكاني في بغداد تجاوز 8 ملايين نسمة وهو يدفعنا لتوسعتها أولاً على ايشان.