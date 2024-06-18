انفيديا تطيح بـ "أبل ومايكروسوفت" وتصبح اكبر شركة في العالم

2024-06-18 23:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

تفوقت شركة "إنفيديا" الرائدة في تصنيع الرقائق الالكترونية على كل من شركتي "أبل" و"مايكروسوفت"، لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بقيمة سوقية تفوق 3.3 تريليون دولار. بعد اشهر من النمو الهائل في أسعار الأسهم، وهوس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي، تجاوزت شركة تصنيع الرقائق الأميركية "إنفيديا" شركتي "مايكروسوفت" و"أبل"، لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 3 تريليونات و332 مليار دولار. وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز عن ارتفاع أسهم الشركة بنسبة اكثر من 3%، متجاوزة 135 دولار أميركي، ما رفع قيمتها السوقية ، متجاوزة شركتي التكنولوجيا العملاقتين اللتين تتنافسان منذ فترة طويلة على المركز الأول في أسواق الأسهم الأميركية. وخلال العام الماضي