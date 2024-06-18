الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

2024-06-18 23:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، موافقته على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، فيما يتواصل التصعيد منذ أكثر من ثمانية أشهر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال الجيش في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين "أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية. وفي إطار تقييم الوضع تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان". مضيفا "تم اتّخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان". وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعدما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الثلاثاء، بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة". وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه "نحن قريبون جدا من اللحظة التي سنقرر