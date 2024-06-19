فوز عريض للزوراء والميناء وصعب للنجف في دوري النجوم

2024-06-19 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد : واعحقق فريق الزوراء فوزاً عريضاً على كربلاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 33 من دوري نجوم العراق، فيما تغلب النجف على الحدود بهدف نظيف واخير فاز الميناء على نفط البصرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع ): بأن فريق الزوراء فاز اليوم على كربلاء بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت في ملعب الزوراء ضمن الجولة 33 من دوري نجوم العراق، وجاءت أهداف الزوراء بأقدام علاء عباس وصلاح حسن خطأ في مرماه ورعد كاظم ولؤي العاني وحسن عبد الكريم فيما سجل لكربلاء سجاد رعد ومحمد تاوا. وبهذا الفوز ارتقى الزوراء إلى مركز الوصافة بـ66 نقطة خلف الشرطة وبذات رصيد الجوية التي تنتظره مباراة مهمة ضمن نفس الدور.وتغلب النجف على الحدود بهدف نظيف بأقدام اللاعب محمد قاسم في المباراة التي ضيفها ملعب الشعب وارتقى النجف بهذا الفوز إلى المركز الرابع بـ59 نقطة مؤقتا .وفي آخر مباريات أمسية الثلاثاء فاز الميناء على نفط الوسط بأربعة أهداف مقابل هدفين.