صحة ذي قار: اصلاح عطل كهربائي طفيف في مستشفى الناصرية التعليمي

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت دائرة صحة ذي قار بيانا رسميا نفت فيه ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مستشفى الناصرية التعليمي.وأوضحت الدائرة في الباين الذي تلقته شبكة اخبار الناصرية أن عطلاً محدودا لحق بأجهزة الإنارة فقط، مع استمرار عمل أجهزة التبريد والأجهزة الطبية بشكل طبيعي، بفضل...

