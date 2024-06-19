البنتاغون: وجود البيشمركة ضمن القوات العراقية ساهم في الحد من قدرة داعش

2024-06-19 08:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الجنرال باتريك رايدر، إن وجود قوات البيشمركة ضمن القوات المسلحة العراقية ساهم في الحد من قدرة تنظيم داعش على تنفيذ الهجمات الإرهابية التي شهدناها قبل عقد من الزمن.

وقال الجنرال رايدر في مؤتمر صحفي، إن "سنواصل العمل مع الحكومة العراقية والشركاء الآخرين في المنطقة، بما في ذلك البيشمركة، لتحديد التهديد الذي يشكله داعش ومنع ظهوره مرة أخرى".

وأردف بالقول إن "وجود البيشمركة ضمن القوات الامنية العراقية كان فعالا في منع قدرة داعش على تنفيذ الهجمات الإرهابية التي شهدناها قبل عقد من الزمن، مما يدل على قدرات وفعالية هذه القوات عندما تعمل معا".

وتابع "سوف نضمن احتياجات شركائنا لكيلا يعود تنظيم داعش، ويتم القضاء عليه نهائيا".