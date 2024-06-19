الدولار يتكبد خسائر بفعل تخفيض وشيك لأسعار الفائدة بأمريكا

2024-06-19 08:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تكبد الدولار خسائر يوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة الرهانات على تخفيض وشيك لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين تراجع الجنيه الاسترليني قليلا قبل قراءة التضخم في المملكة المتحدة المقرر في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو وتم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض بشكل كبير، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتًا في الربع الثاني.

أدى ذلك إلى انخفاض العملة الأمريكية في أعقاب ذلك مباشرة، على الرغم من أن خسائرها كانت محدودة مقابل سلة من العملات، حيث لا يزال اليورو، الذي يحمل أكبر وزن في مؤشر الدولار، متأثرًا بالقلق السياسي في فرنسا والكتلة الأوسع.

وانخفض اليورو بشكل طفيف في الآونة الأخيرة عند 1.0738 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.28.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA): "اعتقدنا أن مبيعات التجزئة الأمريكية ستكون ضعيفة، وقد كانت كذلك".

تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 67٪ أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch، مع ما يقرب من 48 نقطة أساس من التخفيضات المقررة لبقية العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03٪ إلى 1.2705 دولار قبيل بيانات التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء، والتي تأتي قبل قرار السياسة من قبل بنك إنجلترا يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات بنسبة 0.08% إلى 0.6661 دولار أمريكي، مواصلاً مكاسبه البالغة 0.66% التي حققها في الجلسة السابقة. وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.08% إلى 0.6140 دولار أمريكي.

في مكان آخر، لم يتغير الين كثيرًا عند 157.89 مقابل الدولار، حيث لا يزال يتعرض لضغوط بسبب الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، على وجه الخصوص.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر أبريل والذي صدر يوم الأربعاء أن صانعي السياسة ناقشوا التأثير الذي يمكن أن يحدثه ضعف الين على الأسعار، على الرغم من أن الإصدار لم يفعل الكثير لتحريك السوق حيث يتطلع المستثمرون إلى الاجتماع القادم لبنك اليابان في يوليو.