ارتفاع أسعار خامي البصرة بالتزامن مع صعود النفط

2024-06-19 09:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.11 دولار ليصل الى 80.95 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.11 دولارا ليصل الى 83.80 دولاراً.ً

وارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ بدد القلق بشأن تصاعد الصراع في أوروبا والشرق الأوسط مخاوف الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.