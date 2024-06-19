تأرجح اسعار النفط بين مخاوف جيوسياسية وبيانات المخزونات الامريكية

2024-06-19 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، إذ بدد القلق بشأن تصاعد حدة الصراع في كل من أوروبا والشرق الأوسط المخاوف حيال الطلب في أعقاب تقارير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الامريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس ستة سنتات إلى 85.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود يونيو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية إلى حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير، بحسب مسؤولين روسيين ومصدر بالمخابرات الأوكرانية.

ومما حال دون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، زيادة مخزونات الخام الامريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/ حزيران، نقلا عن أرقام لمعهد البترول الامريكي الثلاثاء.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

وقال معهد البترول الامريكي، إن مخزونات البنزين انخفضت 1.077 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 538 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الامريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.

المصدر: وكالات



