الشيخ الخزعلي يبارك لهيئة الحج فوزها بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي

2024-06-19 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ الامين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، هيئة الحج العراقية لفوزها بالمركز الأول كأفضل بعثة حج للعام الثاني على التوالي.

وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بمشاعر الفخر والتقدير، نبارك لهيئة الحج والعمرة العراقية، ممثَّلةً برئيسها الشيخ سامي المسعودي وجميع ملاك هذه الهيئة، فوزهم بالمركز الأول لأفضل بعثة حج بين الدول الإسلامية وللعام الثاني على التوالي، بسبب تميّزها بالخدمات، والرعاية التي قدّمتها للحجّاج العراقيين".

واضاف "نبارك لحجّاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا، الذين وفّقهم الله لأداء فريضة الحج، سائلين الباري عزّ وجلّ أن يتقبّل أعمالهم وطاعاتهم".