يورو 2024.. ألمانيا وسويسرا للتأهل المبكر وهنغاريا واسكتلندا للتعويض وتصحيح المسار

2024-06-19 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا بثلاث مواجهات قوية.

ففي المجموعة الثانية تواجه كرواتيا الفريق الالباني، فيما يلتقي المنتخب الألماني نظيره الهنغاري في مباراة قوية لحساب المجموعة الاولى حيث يطمح المنتخب الألماني لحسم تأهله مبكرا الى الدور الثاني.

وفي المباراة الأخرى يطمح المنتخب السويسري هو الاخر لحسم التأهل المبكر من بوابة منتخب اسكتلندا الذي يسعى لتعويض خسارته القاسية في المباراة الاولى ضد الفريق الألماني بنتيجة 5 اهداف ضد هدف واحد.

ويذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.

المصدر: وكالات



