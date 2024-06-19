2024-06-19 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى ان 9 محافظات بينها بغداد ستسجل نصف درجة الغليان يوم غد الخميس.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون على العموم صحواً حاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ومدى الرؤية (8-10) كم"،

وأضاف ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ومدى الرؤية (8-10) كم"، لافتا الى ان "الطقس ليوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد يوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً حاراً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية (8-10) كم".

وتابع ان "تسع محافظات ستسجل يوم غد الخميس درجات حرارة عظمى تصل الى 50 مئوية واكثر، حيث ستسجل محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وواسط والنجف الاشرف والمثنى درجة حرارة 50 مئوية، امام محافظات ميسان والديوانية والبصرة وذي قار ستسجل درجة حرارة تصل الى 51 مئوية".