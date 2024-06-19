2024-06-19 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

صادق قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين ورئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك على خطط هجوم في لبنان في إطار الاستعدادات لمواصلة القتال ضد “حزب الله”. وبحسب وسائل إعلام عبرية، خلال تقييم مشترك للوضع في القيادة الشمالية تمت الموافقة على الخطط التشغيلية للهجوم في لبنان، كما اتخذت قرارات بمواصلة تسريع جهوزية القوات في […]

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يصادق على “الخطط القتالية” للهجوم على حزب الله في لبنان أولاً على ايشان.