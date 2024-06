وزير الموارد المائية يصل الناصرية في زيارة رسمية

2024-06-19 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب اليوم الأربعاء إلى مدينة الناصرية في زيارة رسمية. وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي فمن المقرر أن يلتقي الوزير ذياب خلال زيارته بمحافظ ذي قار، ورئيس مجلس المحافظة، وعدد من المسؤولين المحليين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية، وتذليل العقبات...

