“ميتا” تطلق أدوات ذكاء اصطناعي تستهدف الإعلانات في “واتساب”

2024-06-19 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت يوم الخميس أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق “واتساب”. ويأتي إعلان الشركة وسط محاولتها تحقيق أرباح من خدمة المراسلات الشهيرة “واتساب“. وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر. ويمثل الإعلان تحولا...

