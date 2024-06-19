2024-06-19 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، هيئة الحج بمناسبة الحصول على المركز الأول في جائزة "لبّيتُم"، فيما أشار الى أن مجلس النواب سيعمل على دعم الهيئة لاستكمال أدوارها المشرقة.

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات إلى هيئة الحج والعمرة العراقية برئاسة الشيخ سامي المسعودي، بمناسبة الحصول على المركز الأول في جائزة "لبّيتُم"، كأعلى بعثة إسلامية للحج تقييما وفقا للمعايير والشروط المعتمدة، وللسنة الثانية على التوالي".

وأضاف أن "هذه الإنجازات الكبيرة ذات الصلة بضيوف الرحمن تؤكد كفاءة عدد من مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، وتدفع مجلس نواب إلى العمل من أجل دعمها لاستكمال أدوارها المشرّفة محليا وخارجيا"، لافتا الى "أننا سنحرص على تعزيز دورنا التشريعي والرقابي للنهوض بعراقنا، وبناء مستقبلٍ تكون فيه خدمةُ المواطن أسمى واجباتنا".